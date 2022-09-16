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Зеленський знову зібрав Ставку: обговорили деокупацію територій та перелік озброєння

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача сьогодні, 16 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

На засіданні обговорили подальші дії військових на фронті для звільнення українських територій та ухвалили необхідні рішення.

Окремо учасники Ставку обговорили матеріально-технічне забезпечення армії та сформували список необхідного озброєння.

На засіданні Ставки були присутні глава Міноборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач ССО Віктор Хоренко, очільник МВС Денис Монастирський, т. в. о. голови СБУ Василь Малюк, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, керівник ОПУ Андрій Єрмак.

Також до засідання в онлайн-форматі приєдналися командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач ОК "Захід" Сергій Літвінов, командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук, секретар РНБО Олексій Данілов.

Нагадаємо, попереднє засідання Ставки Володимир Зеленський провів 13 вересня. На ньому президент доручив військовим взяти звільнений кордон під охорону.

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