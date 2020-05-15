Зеленський зняв санкції з бізнесмена Федоричева

Бізнесмен російського походження Олексій Федоричев виключений зі списку фізичних осіб, до яких застосовані персональні економічні санкції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента Володимира Зеленського від 14 травня.

Санкції проти бізнесмена включали блокування активів, протидія виведення капіталу за межі України, а також відмова у наданні/скасування віз та застосування інших заборон щодо в'їзду на територію України.

Федоричев - акціонер групи TIC, власник морських вантажних терміналів "ТІС-Зерно" та "ТІС-Міндобрива". Проживає в Монако.

Нагадаємо, група терміналів "ТІС" - найбільший стивідорний оператор в Україні, створений 25 років тому. У групу входять п'ять терміналів: "ТІС-Вугілля", "ТІС-Руда", "ТІС-Зерно" та "ТІС-Мінеральні добрива" і "ТІС-Контейнерний термінал. Вантажообіг групи у 2019 році перевищив 33 млн тонн.

ТІС-Зерно - один з терміналів групи компаній і найбільший зерновий термінал в Україні та Причорномор'я. Оперує в акваторії порту "Південний" (Одеська область). Заснований у 1999 році. Оперує причалом довжиною 279 м і завглибшки 14 м. Загальна потужність одноразового зберігання зернових - 460 тис. тонн. Багаторічний національний лідер по перевалці зернових вантажів. У 2019 році обробив понад 6 млн тонн зернових.

Вантажообіг групи терміналів ТІС за 4 місяці поточного року склав 11,75 млн т, що на 23,2% більше показника минулого року. За даними компанії, це максимальний вантажообіг порту з січня по квітень за весь час роботи, попри роботу в умовах карантину.