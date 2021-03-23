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Зеленський зняв санкції з двох росіян і колишнього "міністра ДНР". Що про них відомо

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 березня 2021 22:56
Зеленський зняв санкції з двох росіян і колишнього "міністра ДНР". Що про них відомо Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 23 березня про застосування санкцій. З санкційного списку виключили кілька осіб.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Так, вилучені зі списку фізичних осіб громадяни РФ Олексій і Дмитро Миколайович Ананьєви. Вони екс-власники російського Промсвязьбанку. Санкції проти них були введені 19 березня 2019 року строком на три роки.

З переліку юридичних осіб, проти яких введені обмежувальні заходи, виключено російське акціонерне товариство "Башкирська содова компанія". Це найбільший виробник соди в Росії. Вона потрапила в санкційний список 20 травня 2020 року на три роки.

Також виключили з санкційного списку колишнього міністра вугільної промисловості в так званому "уряді Донецької народної республіки" Ігоря Івакіна. У січні минулого року він добровільно перейшов лінію розмежування і здався в руки української спецслужби.

Він тоді дав свідчення про конкретні факти безпосередньої причетності Росії до процесу окупації Донбасу.

Нагадаємо, Україна наклала санкції на чотирьох росіян, які вважаються хакерами Головного розвідувального управління Росії.

Також раніше Зеленський зняв санкції з шести організаторів так званих "виборів" на Донбасі.

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