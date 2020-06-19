Зеленський змінив керівництво ДУСі

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Борзова з посади керівника Державного управління справами (ДУС). Тимчасово виконувати обов’язки голови ДУС буде Ігор Лисий.

Відповідні укази про звільнення Борзова і призначення Лисого опубліковані на сайті президента.

Зазначимо, Лисий до цього займав посаду заступника керівника ДУСі.

Ігор Лисий також працював директором заводу продтоварів у Кам'янці-Подільському, першим заступником мера Кам'янця-Подільського, головою правління Кримської фруктової компанії.

Крім того, у 2014 Лисого призначили генеральним директором ДП "Міжнародний дитячий центр Артек".

Нагадаємо, звільненого Сергія Борзова Зеленський призначив новим головою Вінницької обласної державної адміністрації.