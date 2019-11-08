Зеленський змінив першого заступника глави СБУ

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 8 листопада, змінив першого заступника глави Служби безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Так, указом №823/2019 глава держави звільнив з посади першого заступника глави СБУ Владислава Бухарева, а вже наказом №827/2019 на його місце призначив Дмитра Нескоромного.

Призначити Нескоромного Дмитра Анатолійовича першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", - йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, у четвер, 7 листопада, президент України Володимир Зеленський призначив начальника головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим. Новим керівником управління СБУ в АР Крим став Євген Нетужилов.

Крім того, вчора Зеленський призначив начальників регіональних управлінь СБУ в шести областях, а саме у Волинській, Вінницькій, Івано-Франківській, Полтавській, Тернопільській та Херсонській областях. Також глава держави звільнив начальника управління СБУ в Дніпропетровській області Андрія Олійника.