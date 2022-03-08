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Зеленський змінив голову Кіровоградської області

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Кіровоградська область, Вівторок 08 березня 2022 13:53
Зеленський змінив голову Кіровоградської області Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Президент Володимир Зеленський в умовах війни змінив голову Кіровоградської обласної державної адміністрації. Область очолив Андрій Райкович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Зокрема, указами президента з цієї посади звільнено Марію Чорну і призначено Андрія Райковича.

Зазначимо, до цього Райкович обіймав посаду мера Кропивницького.

Нагадаємо, до цього президент Зеленський змінив голів у двох областях. Новим головою Одеської військово-цивільної адміністрації замість Сергія Гриневецького став полковник Максим Марченко, а Черкаську область очолив розвідник Ігор Табурець.

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Володимир Зеленський Кропивницька область Війна Росії проти України
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