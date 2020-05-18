У десяти районах Києва змінилися керівники
Президент України Володимир Зеленський змінив голів районних адміністрацій Києва. Відповідні розпорядження були оприлюднені сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
Зокрема, президент підписав розпорядження про наступні призначення:
При цьому останні два були перепризначені на свої посади. У розпорядженнях причиною звільнення вказано завершення терміну повноважень президента України.
Відзначимо, саме таким формулюванням восени минулого року Офіс президента пояснював необхідність звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Протистояння дійшло до звернення Офісу до Кабінета міністрів з вимогою розглянути звільнення Кличка, проте вже в листопаді стало відомо, що протистояння як такого більше немає.
Нагадаємо, минулого тижня Зеленський провів кадрові перестановки в управліннях СБУ в Києві, Київській, Житомирській та Одеській областях. Зокрема, був звільнений начальник СБУ в Житомирській області Олег Головаша, а на його місце призначений Сергій Лисак; при цьому Головаша був переведений на посаду начальника СБУ в Києві та Київській області.
Автор: Іван Петров