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Зеленський змінив голів районних адміністрацій Києва

Новини » Політика     18.05.2020 - 15:45
Зеленський змінив голів районних адміністрацій Києва
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У десяти районах Києва змінилися керівники

Президент України Володимир Зеленський змінив голів районних адміністрацій Києва. Відповідні розпорядження були оприлюднені сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Зокрема, президент підписав розпорядження про наступні призначення:

  • Ірина Чечотка - Солом'янський район;
  • Сергій Павловський - Святошинський район;
  • Наталія Кондрашова - Печерський район;
  • Кирило Фесик - Оболонський район;
  • Ігор Щербак - Дніпровський район;
  • Давид Шатірішвілі - Деснянський район;
  • Ярослав Лагута - Дарницький район;
  • Сергій Садовий - Голосіївський район;
  • Олег Гаряга - Шевченківський район;
  • Віктор Смирнов - Подільський район.

При цьому останні два були перепризначені на свої посади. У розпорядженнях причиною звільнення вказано завершення терміну повноважень президента України.

Відзначимо, саме таким формулюванням восени минулого року Офіс президента пояснював необхідність звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Протистояння дійшло до звернення Офісу до Кабінета міністрів з вимогою розглянути звільнення Кличка, проте вже в листопаді стало відомо, що протистояння як такого більше немає.

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський провів кадрові перестановки в управліннях СБУ в Києві, Київській, Житомирській та Одеській областях. Зокрема, був звільнений начальник СБУ в Житомирській області Олег Головаша, а на його місце призначений Сергій Лисак; при цьому Головаша був переведений на посаду начальника СБУ в Києві та Київській області.


Автор: Іван Петров

Теги Новини України Володимир ЗеленськийКиївРайонная государственная администрация
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