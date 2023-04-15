Зеленский: в Славянске из-за ударов оккупантов повреждено более полсотни жилых домов

"В Славянске на Донбассе сейчас еще продолжается поисковая операция после российского ракетного удара, произошедшего вчера. Есть информация, что под завалами домов - еще тела погибших, к сожалению", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что из более 50 поврежденных российскими оккупантами домов 30 - многоквартирные.

При этом глава государства напомнил, что пока известно о более 20 раненых и 11 погибших в результате вражеского ракетного удара.

"Мои соболезнования родным, всем, кто потерял близких. Никому из тех, кто виноват в этой агрессии, нельзя ничего прощать и забывать", - подчеркнул президент.