Зеленський сказав, скільки грошей потрібно на відбудову України і що робити в першу чергу

"600-800 мільярдів - це те, що говорили (на Міжнародній конференції з питань відновлення України - ред.) в Лугано. Сума була публічна. Говорилося, що ми вважаємо, що руйнація була таких обсягів із перевіреною аналітикою. Щоб усе наново відновити, потрібні приблизно такі обсяги", - сказав Зеленський.

При цьому він зазначив, що зараз складно сказати точну цифру, адже війна не закінчилась.

Зеленський вважає, що наразі слід зосередитися на швидко відновлювальних речах, які потрібно прямо зараз.

"Я б зосереджувався сьогодні на відновленні інфраструктури - освітньої інфраструктури, портової інфраструктури, транспортної інфраструктури і житлі для людей, бо наша задача повернути людей", - додав він.