Зеленський сказав, чого очікує від особистої зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський розповів, чого очікує від особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, зустріч розблокує відносини між Україною і Росією.

"Зустріч з Путіним точно розблокує відносини між Україною і Росією, тому що президентам на цій зустрічі потрібно знайти вихід. Сама по собі зустріч - це сигнал про те, чого сторони хочуть", - заявив він.

За його словами, в ході зустрічі вони б сказали те, що вважають за потрібне, почули один одного, і зрозуміли, "чи є сенс нам через півроку зустрічатися і продовжувати розмову".

Зеленський вважає, що президенти можуть вийти із зустрічі і сказати: "у найближчі 5-10 років нічого не вийде, така ось ситуація, не при нас, при інших поколіннях, а поки намагаємося закопати сокиру війни, щоб наші держави розвивалися на різних планетах, хоч і живемо на одній землі".

"Це для України теж хороший результат, тому що найгірше жити в невизначеності", - заявив він.