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Зеленський сказав, чого очікує від особистої зустрічі з Путіним

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Київ, Четвер 17 лютого 2022 16:11
Зеленський сказав, чого очікує від особистої зустрічі з Путіним Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський розповів, чого очікує від особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, зустріч розблокує відносини між Україною і Росією.

Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

"Зустріч з Путіним точно розблокує відносини між Україною і Росією, тому що президентам на цій зустрічі потрібно знайти вихід. Сама по собі зустріч - це сигнал про те, чого сторони хочуть", - заявив він.

За його словами, в ході зустрічі вони б сказали те, що вважають за потрібне, почули один одного, і зрозуміли, "чи є сенс нам через півроку зустрічатися і продовжувати розмову".

Зеленський вважає, що президенти можуть вийти із зустрічі і сказати: "у найближчі 5-10 років нічого не вийде, така ось ситуація, не при нас, при інших поколіннях, а поки намагаємося закопати сокиру війни, щоб наші держави розвивалися на різних планетах, хоч і живемо на одній землі".

"Це для України теж хороший результат, тому що найгірше жити в невизначеності", - заявив він.

Нагадаємо, у Кремлі підтвердили, що Київ неодноразово пропонував зустріч Путіна і Зеленського. Однак, в Росії хочуть знати мету переговорів.

Зазначимо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган запропонував Путіну і Зеленському тристоронню зустріч у Стамбулі.

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