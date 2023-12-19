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Зеленский о скандалах с депутатами: не могу их распустить, потому что тогда будут выборы

Киев, Вторник 19 декабря 2023 18:46
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Зеленский о скандалах с депутатами: не могу их распустить, потому что тогда будут выборы Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может распустить Верховную раду на фоне скандалов с нардепами. В таком случае придется проводить выборы, что невозможно в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы украинского государства.

Зеленского спросили, что он может и должен сделать, когда отдельные депутаты и чиновники используют власть в своих интересах, а не в интересах общества.

"Все государственные деятели должны быть нравственным примером. Такого нет, здесь я с вами соглашаюсь. Что я могу сделать как президент? Я не могу их распустить, потому что тогда будут выборы, а выборы во время войны нельзя проводить", - ответил президент.

По его словам, для решения такой проблемы путем проведения выборов нужно менять законодательство.

"Это все, что можно сделать с депутатами", - добавил Зеленский.

Скандалы с нардепами

Напомним, в Украине неоднократно возникали скандальные истории с народными депутатами.

К примеру, еще в январе этого года нардеп Николай Тищенко уехал в Таиланд, чтобы якобы встретиться с представителями украинской общины. Это вызвало скандал.

Также недавно правоохранители сообщили о подозрении нардепу Андрею Одарченко, который пытался подкупить главу Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

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Владимир Зеленский депутати Верховная рада
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