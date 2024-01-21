Зеленский о скандале со слежкой за журналистами: лично вызвал Малюка

Зеленский заявил, что, по его мнению, факт тайной слежки за командой журналистских расследований Bihus.Info следует тщательно расследовать. Он отметил, что сразу после инцидента приглашал к себе главу Службы безопасности Украины.

"Сразу было открыто уголовное дело. Я лично пригласил главу СБУ, также получил детали от генерального прокурора. Кто-то говорит, что была видеозапись у медийщиков, ничего не произошло. Я считаю, что произошло", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "надо найти ответы на все это", поэтому Служба безопасности будет расследовать дело и найдет виновных.

Что предшествовало

Напомним, на этой неделе в сеть попали скрытые съемки, где видно, как журналисты Bihus.Info якобы используют запрещенные вещества. По словам основателя проекта Дениса Бигуса, все сотрудники пройдут тесты на употребление наркотических веществ, а команду ждут кадровые изменения.

Как он отметил, за его командой следили около года с попыткой дискредитировать редакцию.

"Мне неудобно за то, что я увидел на видео, но по-настоящему мне стыдно за исполнителей этого шоу. И ценой этого всего неудобства мы узнали наверняка, что у спецслужб есть время, и вдохновение, и бюджеты вести системную слежку за частной жизнью членов команды расследования", - рассказал основатель проекта.

Сегодня в СБУ сообщили, что начали расследование незаконного прослушивания и видеосъемки представителей проекта Bihus.Info.

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