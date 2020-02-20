Зеленський і Скалецька проінспектували ремонт лікарні в Борисполі

Вже до кінця року має бути відремонтовано 220 опорних лікарень по всій країні. В них буде комфортно перебувати як пацієнтам, так і лікарям. Про це на своїй сторінці в Facebook заявила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька під час перевірки президентом Володимиром Зеленським ходу ремонтних робіт у Бориспільській багатопрофільній лікарні, передає РБК-Україна.

"Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування - одна з 220 лікарень, капітальний ремонт яких має бути завершено до кінця року. Тут надають допомогу профільні спеціалісти, лікуючи жителів міста Бориспіль і Бориспільского району", - пояснила Скалецька.

Нагадаємо, у липні минулого року Володимир Зеленський відвідав лікарню і дав доручення за рік привести її до нормального, сучасного стану. На цей раз він також особисто перевірив хід робіт.

Очікується, що перша частина лікарні буде здана вже в березні, друга - у червні, третя - в липні, а до кінця року добудують пологове відділення.

"В цій лікарні буде комфортно і безпечно як лікарям, так і пацієнтам, які будуть лікуватися в гідних умовах. В цьому і є сенс медичної реформи: дати людям доступ до якісної медицини, а лікарям - нормальні умови праці та гідну зарплатню", - наголосила Скалецька.

Вона також повідомила, що президент ініціював створення колегії, в яку входитимуть видатні фахівці медичної галузі.

"Ця колегія проаналізує перебіг медичної реформи і надасть рекомендації щодо того, як зробити медичні послуги максимально доступними і якісними для всіх мешканців України", - зазначила очільниця Міністерства охорони здоров’я.

Як писало РБК-Україна, раніше Зоряна Скалецька доповіла про готовність Уряду до евакуації громадян з Китаю і прийняття їх в Україні.