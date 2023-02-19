Зеленский о ситуации под Угледаром: чем больше РФ там потеряет, тем быстрее закончится война

Чем больше личного состава и техники потеряет Россия в боях под Угледаром, тем быстрее прекратится война в Украине.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Еще раз и еще раз повторяю: чем больше Россия потеряет именно там, тем быстрее сможем завершить эту войну победой Украины", - подчеркнул президент.

Он также добавил, что военные ВСУ сейчас "ломают" оккупантов и наносят России чрезвычайно ощутимые потери.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что Украина должна тщательно подготовить свои Силы обороны для того, чтобы весной действительно чувствовалось движение к победе над российскими оккупантами.

Кроме того, сегодня, 19 февраля, Зеленский впервые провел Ставку в новом формате.

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