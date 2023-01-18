Зеленский о ситуации на фронте: фиксируем увеличение обстрелов и попыток наступления
Украина наблюдает увеличение количества обстрелов и попыток проведения наступательных действий на фронте со стороны россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Весь день сегодня на связи с нашими военными. Ситуация на фронте остается тяжелой, эпицентр самых жестоких и принципиальных боев - на Донбассе. Постепенно фиксируем увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий от оккупантов", - рассказал президент.
Он поблагодарил всех украинских защитников, которые продолжают держать позиции. В частности, это бойцы 68 отдельной егерской бригады и 36 отдельной бригады морской пехоты - они эффективно ликвидируют врага на Донбассе и демонстрируют стойкость.
"Спасибо также и подразделениям Главного управления разведки Минобороны, за действия, которые уменьшают шансы оккупантов", - добавил глава государства.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные сегодня, 18 января, сбили вертолет Ка-52 и экспериментальный беспилотник россиян.
Также мы писали, что, по данным Генштаба, ВСУ уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и пункт управления российских войск.
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