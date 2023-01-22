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Зеленский: скорость завершения войны зависит от двух вещей

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 22 января, во время встречи со студентами и преподавателями КНУ имени Тараса Шевченко президент Украины Владимир Зеленский объяснил, от чего зависит скорость украинской победы в войне, которая начала Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

"Мы уже победили, потому что объединились, у нас большая нация, большой народ… Кроме того, важно провести еще и физическую деоккупацию наших территорий. Тогда это будет не только теоретической или философской победой – это будет реальностью", – отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что победу Украина может одержать уже в 2023 году. Однако для этого украинцам нужно сохранять единство и крепость.

"Скорость (завершение войны - ред.) зависит от нескольких вещей: прочности внутри Украины и прочности извне - помощи партнеров. И нельзя допускать замедления процессов извне, что внутри, потому что это будет затягивать войну", - подчеркнул президент.

Также Зеленский отверг любые утверждения по поводу необязательности победы Украины или допустимости частичной победы нашего государства.

Напомним, в Офисе президента во время обращения к партнерам подчеркнули, что подождать или переждать не удастся, ведь Украина борется за выживание Европы.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "Рамштайн-8" укрепит устойчивость Украины, однако решение о поставке нашему государству современных танков должно быть принято.

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Владимир Зеленский