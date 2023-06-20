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Зеленский одобрил налоговые льготы для производства дронов в Украине

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Владимир Зеленский подписал два закона, которые стимулируют производителей беспилотных летающих аппаратов во время военного положения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №9275 и №9276.

Законопроект №9275 отменяет уплату НДС при ввозе в Украину комплектующих для комплектующих (материалы, узлы, агрегаты оборудования) БПЛА, ввозимых предприятиями для собственной производственной деятельности по производству и ремонту БПЛА

А законопроект №9276 предусматривает освобождение от уплаты ввозной пошлины компонентов для производства или ремонта беспилотных систем.

Рада одобрила эти законопроекты 29 мая.

Льготы на импорт дронов в Украину

В марте Кабмин принял постановление, которое на время военного положения упрощает процедуру ввоза комплектующих для беспилотников. Ранее на получение заключения уходило до 15 дней. А сама экспертиза затягивала процесс ввоза комплектующих для дронов.

Также правительство поддержало ряд решений, которые значительно упростят ввоз беспилотных летательных аппаратов в Украину. Теперь для ввоза дронов на территорию Украины не нужно никаких документов от службы экспортного контроля или других органов.

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Владимир Зеленскийдрони