Зеленский одобрил первое увеличение расходов госбюджета в этом году

Закон предусматривает увеличение расходов специального фонда государственного бюджета в объеме 5,56 млрд гривен за счет:
грантов и помощи правительств иностранных государств, международных организаций в объеме 445,6 млн гривен,
дополнительных внешних заимствований в объеме 3,84 млрд гривен и возврат средств, предоставленных из государственного бюджета Министерству экономики Украины для предоставления финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на возвратной основе для выплаты пособия по безработице в объеме 1,28 млрд. гривен.
Кроме того, законом предусмотрено:
- объединение/передача бюджетных программ Министерства развития громад и территорий и Министерства инфраструктуры путем смены главного распорядителя бюджетных средств на Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры;
- передачу бюджетной программы "Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии" от Министерства финансов Украины в Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины;
- объединение/передача бюджетных программ Государственного агентства инфраструктурных проектов и Государственного агентства автомобильных дорог путем смены главного распорядителя бюджетных средств на Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.