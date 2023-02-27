Зеленский по поводу санкций против Ставицкого: если кто-то его вычеркнул, то мы это исправим

Так, адресуя вопрос президенту, журналист отметил, что с 2015 года против Ставицкого действуют санкции США, зато санкции СНБО его до сих пор не коснулись.

"Я понимаю о ком вы говорите. Если США предлагали нам пакет санкций, мы вводили зеркальные санкции, насколько мне известно. Если кто-то кого-то вычеркнул из санкций, мы вернемся к этому вопросу и исправим. Если человек, о котором говорите, должен "Мы это сделаем очень быстро. Это не вопрос. Но вы должны понять, мы говорим о сотнях людей. Сейчас тысячи людей, которые под санкциями СНБО. Я не могу знать о том или ином человеке. Если действительно есть, давайте, пожалуйста" , материалы, нет по этим вопросам", - подчеркнул Зеленский.

Как известно, в апреле 2016 года Ставицкий был объявлен в международный розыск, а Генпрокуратура передала Израилю запрос о вручении сообщения о подозрении экс-министру.

Ставицкого обвиняют в совершении особо тяжких преступлений против Украины, в том числе в хищении государственных средств в особо крупных размерах.

В Киеве во время обыска в одной из его квартир МВД нашло 50 кг золота и 4 млн долларов наличными. Средства и золото изъяли. Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину эти средства Офис генпрокурора передал на нужды ВСУ.

Он проживает в Израиле по документам, выданным на имя Натана Розенберга.

В 2022 году Ставицкий поддержал широкомасштабное вторжение РФ в Украину.