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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский еще планирует лично принять участие в саммите НАТО в Гааге, - AFP

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский пока планирует лично принять участие в саммите НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге. Однако окончательное решение будет принято ближе к мероприятию.

Как передает РБК-Украина, об этом агентству AFP сообщил источник в Офисе президента Украины.

"Решение будет принято накануне саммита. Это лишь предварительный график", - отметил источник.

Собеседник агентства также отметил, что встреча лидеров Альянса является "возможностью сохранить поддержку и способствовать прекращению огня".

Дипломаты и чиновники НАТО сообщают, что Зеленского пригласили на официальный ужин для лидеров, который устраивает король Нидерландов вечером 24 июня, на котором, как ожидается, будет присутствовать и президент США Дональд Трамп.

Зеленский, вероятно, также посетит форум, посвященный оборонной промышленности, который состоится на полях саммита.

В то же время официальной рабочей встречи между президентом Украины и 32 лидерами НАТО, как это было на предыдущем саммите Альянса в Вашингтоне, не будет.

Зеленский хочет, чтобы НАТО предложило Украине гарантии безопасности в случае прекращения огня или мирного соглашения с Россией, что Москва назвала "неприемлемым".

 

Приглашение Зеленского на саммит НАТО

Напомним, следующий саммит НАТО состоится в Гааге (Нидерланды) 24-25 июня. На встречу пригласили и президента Украины Владимира Зеленского. Он лично это подтвердил.

Однако, как сообщило сегодня издание The Times, Зеленский приглашен на саммит, но с изменениями в дипломатическом звании. Это сделано для того, чтобы якобы избежать любых неудобных встреч с президентом США Дональдом Трампом.

Источник в украинской президентской палате подтвердил, что Зеленский должен был лично принять участие в саммите. Президент Украины также будет на ужине, который устроит король Нидерландов во вторник вечером.

Также указано, что в тексте саммита Россия по-прежнему будет названа "прямой угрозой", но не будут повторяться предыдущие заявления о том, что Украина имеет "необратимый" путь к членству в НАТО.

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