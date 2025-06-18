Зеленский еще планирует лично принять участие в саммите НАТО в Гааге, - AFP

Президент Украины Владимир Зеленский пока планирует лично принять участие в саммите НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге. Однако окончательное решение будет принято ближе к мероприятию.
Как передает РБК-Украина, об этом агентству AFP сообщил источник в Офисе президента Украины.
"Решение будет принято накануне саммита. Это лишь предварительный график", - отметил источник.
Собеседник агентства также отметил, что встреча лидеров Альянса является "возможностью сохранить поддержку и способствовать прекращению огня".
Дипломаты и чиновники НАТО сообщают, что Зеленского пригласили на официальный ужин для лидеров, который устраивает король Нидерландов вечером 24 июня, на котором, как ожидается, будет присутствовать и президент США Дональд Трамп.
Зеленский, вероятно, также посетит форум, посвященный оборонной промышленности, который состоится на полях саммита.
В то же время официальной рабочей встречи между президентом Украины и 32 лидерами НАТО, как это было на предыдущем саммите Альянса в Вашингтоне, не будет.
Зеленский хочет, чтобы НАТО предложило Украине гарантии безопасности в случае прекращения огня или мирного соглашения с Россией, что Москва назвала "неприемлемым".
Напомним, следующий саммит НАТО состоится в Гааге (Нидерланды) 24-25 июня. На встречу пригласили и президента Украины Владимира Зеленского. Он лично это подтвердил.
Однако, как сообщило сегодня издание The Times, Зеленский приглашен на саммит, но с изменениями в дипломатическом звании. Это сделано для того, чтобы якобы избежать любых неудобных встреч с президентом США Дональдом Трампом.
Источник в украинской президентской палате подтвердил, что Зеленский должен был лично принять участие в саммите. Президент Украины также будет на ужине, который устроит король Нидерландов во вторник вечером.
Также указано, что в тексте саммита Россия по-прежнему будет названа "прямой угрозой", но не будут повторяться предыдущие заявления о том, что Украина имеет "необратимый" путь к членству в НАТО.
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