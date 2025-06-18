Зеленский еще планирует лично принять участие в саммите НАТО в Гааге, - AFP

"Решение будет принято накануне саммита. Это лишь предварительный график", - отметил источник.

Собеседник агентства также отметил, что встреча лидеров Альянса является "возможностью сохранить поддержку и способствовать прекращению огня".

Дипломаты и чиновники НАТО сообщают, что Зеленского пригласили на официальный ужин для лидеров, который устраивает король Нидерландов вечером 24 июня, на котором, как ожидается, будет присутствовать и президент США Дональд Трамп.

Зеленский, вероятно, также посетит форум, посвященный оборонной промышленности, который состоится на полях саммита.

В то же время официальной рабочей встречи между президентом Украины и 32 лидерами НАТО, как это было на предыдущем саммите Альянса в Вашингтоне, не будет.

Зеленский хочет, чтобы НАТО предложило Украине гарантии безопасности в случае прекращения огня или мирного соглашения с Россией, что Москва назвала "неприемлемым".