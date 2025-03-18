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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский еще не говорил с Трампом после его звонка Путину

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский еще не имел контактов с президентом США Дональдом Трампом после его разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По данным СМИ, Зеленский все же надеется, что сможет обсудить с Трампом его разговор с Путиным.

"Я рассчитываю, что у нас будет разговор с президентом Трампом, мы поймем детали. Мы всегда поддерживали позицию не бить любым оружием по энергетике", - сказал президент.

А вот на вопрос, какое будет ключевое сообщение президенту Трампу со стороны Украины после того, как Россия фактически отказалась от 30-дневного всеобъемлющего прекращения огня, президент Зеленский ответил:

"Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп услышал и увидел, чего хочет Путин. Путин хочет сделать несколько наступательных действий на Запорожском направлении, на востоке, на Харьковском и Сумском направлениях. Для чего? Для того, чтобы максимально давить на Украину и уже тогда выдвигать ультиматумы с позиции силы".

Переговоры Трампа и Путина

Сегодня, 18 марта, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор.

Они договорились начать путь к перемирию между Украиной и Россией.

По информации Кремля, Путин в разговоре с Трампом заявил о необходимости остановить мобилизацию Украины и перевооружение ВСУ в случае установления перемирия.

Подробно о том, что известно о разговоре Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.

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Перемирие России и УкраиныМирные переговорыВойна в УкраинеДональд ТрампВладимир Путин