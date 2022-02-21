Президент України Володимир Зеленський сьогодні виступить з відеозверненням після засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Звернення буде зроблено на тлі визнання Росією так званих "ЛДНР" .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Сергія Никифорова журналістам.

Зазначимо, на цих хвилинах в Офісі президента триває засідання СНБО, на якому обговорюється рішення російського президента Володимира Путіна визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

Як стало відомо, перед засіданням РНБО президент Зеленський провів телефонні переговори з американським лідером Джо Байденом. Також у нього запланована розмова із британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Крім того, Зеленський провів термінові консультації з лідерами Франції та Німеччини. Останні висловили розчарування у зв'язку із російським визнанням "ЛДНР".