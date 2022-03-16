Зеленський сьогодні виступить з промовою перед Конгресом США
Президент України Володимир Зеленський в середу, 16 березня, звернеться до Конгресу США. Виступ українського гаранта запланований на 15:00 за київським часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.
"Сьогодні о третій годині за київським часом я буду виступати перед Конгресом Сполучених Штатів. Це буде важлива промова. Промова від усіх нас. Від кожного нашого захисника, від кожного нашого громадянина. Для найбільш потужної демократії світу, для держави і громадян, які можуть зробити більше для зупинки російської агресії, для відновлення миру на нашій землі", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський виступив перед урядом і парламентом Канади. У своїй промові гарант розповів про війну в Україні.
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