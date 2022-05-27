Зеленський сьогодні виступить перед студентами та викладачами Стенфордського університету

Президент України Володимир Зеленський завтра виступить перед студентами та професорським складом Стенфордського університету. Про це повідомив Майкл Макфол, професор університету і колишній посол США в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Раніше повідомлялось, що президент України звернувся до випускників українських шкіл. Він побажав школярам і майбутнім абітурієнтам не упускати можливості, попри війну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.