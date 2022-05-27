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Зеленський сьогодні виступить перед студентами та викладачами Стенфордського університету

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський завтра виступить перед студентами та професорським складом Стенфордського університету. Про це повідомив Майкл Макфол, професор університету і колишній посол США в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Раніше повідомлялось, що президент України звернувся до випускників українських шкіл. Він побажав школярам і майбутнім абітурієнтам не упускати можливості, попри війну.

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