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Зеленский сегодня выступит перед студентами и преподавателями Стэнфордского университета

Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский завтра выступит перед студентами и профессорским составом Стэнфордского университета. Об этом сообщил Майкл Макфол, профессор университета и бывший посол США в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.


Ранее сообщалось, что президент Украины обратился к выпускникам украинских школ. ОН пожелал школьникам и будущим абитуриентам не упускать возможности, несмотря на войну.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты Америки