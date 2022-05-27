Зеленский сегодня выступит перед студентами и преподавателями Стэнфордского университета

Президент Украины Владимир Зеленский завтра выступит перед студентами и профессорским составом Стэнфордского университета. Об этом сообщил Майкл Макфол, профессор университета и бывший посол США в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .



Ранее сообщалось, что президент Украины обратился к выпускникам украинских школ. ОН пожелал школьникам и будущим абитуриентам не упускать возможности, несмотря на войну.

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