ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський на сьогодні скликає РНБО: що відомо

Новость на русском →
П'ятниця 18 червня 2021 09:46
Зеленський на сьогодні скликає РНБО: що відомо Фото: РНБО збирається на засідання 18 червня (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні Рада нацбезпеки і оборони збереться на чергове засідання в офісі президента України. Воно має розпочатися о 17: 00.

Про те, що відомо станом на ранок п'ятниці - в матеріалі РБК-Україна.

Засідання РНБО аннонсував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ще минулого тижня. Він зазначив, що Радбез збереться в п'ятницю і "це вже традиція".

Водночас у минулу п'ятницю, 11 червня, засідання не було. Останній раз РНБО збиралося 4 червня, щоб, зокрема, розглянути таємні питання - ситуацію на українському кордоні і вступ України в НАТО.

Що сьогодні на порядку денному?

  • розгляд стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України;
  • застосування персональних санкцій;
  • доповідь Голови Державної служби геології та надр України Про стан виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року.

Ще одне питання порядку денного буде розглядатися в таємному режимі.

Скільки триватиме засідання?

РНБО збереться орієнтовно на 17:00. Однак на 18:00 вже анонсували брифінг для журналістів секретаря Радбезу Олексія Данилова.

Як правило, президент Володимир Зеленський також робить заяви для преси за результатами засідань. Однак в його Офісі сьогоднішній брифінг поки офіційно не підтверджували.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО
NEWS
Злива затопила вулиці Дніпра
Злива затопила вулиці Дніпра
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами