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Зеленський сьогодні збирає РНБО: що відомо

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський збирає Раду національної безпеки та оборони. Засідання відбудеться сьогодні о 17:00.

Про це РБК-Україна повідомили два поінформовані джерела.

Один із співрозмовників уточнив, що на засіданні порушать серед іншого питання загрози ескалації з боку РФ та кібербезпеки.

Зазначимо, що засідання відбудеться на фоні загострення ситуації на кордонах України та загрози вторгнення Росії.

У прес-службі РНБО повідомили, що які питання розглянуть на засіданні:

  • заходи із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз,
  • поточний стан справ в економіці, енергетиці,
  • протидія пандемії коронавірусу.

Загроза вторгнення Росії 20 лютого

Командувач Операцією об'єднаних сил Олександр Павлюк назвав ймовірну дату нападу РФ на Україну - 20 лютого.

Раніше була інформація, що президент Китаю Сі Цзіньпін міг попросити президента РФ Володимира Путіна не нападати на Україну під час зимових Олімпійських ігор, щоб "не затьмарити подію". Однак у РФ це заперечують.

Водночас, США готують варіанти відповіді у разі вторгнення Росії в Україну. Серед них - перекидання військ у сусідні з Україною країни.

Закрита зустріч голів фракцій Ради щодо нацбезпеки

У Раді ініціювали проведення закритої робочої зустрічі за участі керівництва Верховної ради, міністра оборони, міністра закордонних справ та голів парламентських фракцій і груп. Обговорять питання нацбезпеки завтра зранку.

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