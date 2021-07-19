RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський сьогодні полетить до Грузії: план візиту

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський сьогодні здійснить робочий візит до Грузії. Там він започаткує діяльність формату "Асоційованого тріо".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу президента.

Візит Зеленського до Грузії відбудеться 19 липня 2021 року.

План візиту

У рамках візиту він планує започаткувати діяльність формату "Асоційованого тріо" України, Грузії та Молдови на рівні глав держав.

Лідери трьох країн підпишуть декларацію саміту "Асоційованого тріо" та проведуть спільну зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Зеленський також візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції разом з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, президентом Республіки Молдова Майєю Санду та президентом Європейської ради.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийГрузія