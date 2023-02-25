Зеленский: санкции будут вводиться и дальше, чтобы ничего не осталось от потенциала России

"Сегодня утвержден десятый пакет санкций Евросоюза против России за войну. Десятый - и, очевидно, не последний пакет", - заявил президент.

По его словам, новые санкционные шаги направлены против военной промышленности и финансового сектора РФ. Также под ограничения попали пропагандисты, утопившие во лжи российское общество и пытающиеся распространить свою ложь на весь мир. Президент отметил, что у них это точно не получится.

"Наши дипломаты и все государство работают над тем, чтобы расширить глобальные и, в частности, европейские санкции еще на российскую атомную отрасль, на "Росатом" и всех, кто причастен к ракетной программе и ядерному шантажу государства-террориста. Уже есть соответствующие шаги партнеров - Соединенных Штатов, Британии. Ожидаем такие шаги и от Европейского Союза", - добавил президент.

Зеленский рассказал, что Украина продолжает работу над санкциями против российских субъектов и всех, кто им помогает. Он отметил, что скоро будут соответствующие решения.