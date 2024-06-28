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Зеленский о саммите НАТО в Вашингтоне: работаем, чтобы он был успешным для всех

Пятница 28 июня 2024 15:45
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Зеленский о саммите НАТО в Вашингтоне: работаем, чтобы он был успешным для всех Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина активно работает над тем, чтобы саммит НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне, был успешным для всех. Страна рассматривает участие в нескольких платформах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар.

"В настоящее время действительно все работают, чтобы этот юбилейный саммит НАТО был успешным. Успешным для всех", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина рассматривает участие в нескольких платформах в рамках саммита НАТО.

"Платформа по коалиции ПВО Patriot. Это заседание обязательно будет. И мы работаем над результатом, как я уже говорил, над результатом относительно соответствующего количества систем Patriot для Украины", - отметил президент.

Вторая платформа, по его словам, - серьезный пакет поддержки украинских военных.

"Третья история - заседание всех гарантов безопасности. Все те, пока мы на пути в НАТО, являются гарантом с мощным документом. Будет соответствующее заседание и посмотрим какие будут результаты. Начиная с Вильнюса, мы начали Совет Украина-НАТО, будет также заседание, и там мы ожидаем сильный документ", добавил Зеленский.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Напомним, 9-11 июля в Вашингтоне пройдет юбилейный саммит НАТО.

Как заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, мероприятие будет сфокусировано на разработке "дорожной карты" вступления Украины в Альянс.

На днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбнрг подчеркнул, что саммит НАТО в Вашингтоне будет "очень хорошим" как для Альянса, так и для Украины.

В то же время, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказывала, что Киев ожидает от союзников стратегических решений по противовоздушной обороне.

Что Украина хотела бы, на что рассчитывает и что может получить на саммите в Вашингтоне, - читайте в материале РБК-Украина.

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