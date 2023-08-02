Зеленский: саммит НАТО в Вашингтоне может стать историческим

Страна уже должна начинать готовиться к саммиту НАТО в Вашингтоне, он может стать историческим для Украины и всех ее союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского .

"Уже должны начинать готовиться к саммиту НАТО в Вашингтоне. Саммит может стать историческим для Украины и всех наших союзников по НАТО, и это зависит от всех. И от всех вас, уважаемые дипломаты, и от всех, кто работает ради Украины, и от всех в Альянсе", - говорится в сообщении.

По его словам, безопасность - это всегда совместные усилия, и до декабря этого года стоит заложить фундамент таких совместных усилий.

Президент дал задание послам в странах НАТО

"Задача послов в странах НАТО - работать для консолидации всех столиц Альянса вокруг приоритетов общей безопасности. Именно в Украине приобретается безопасность для нашего континента и в целом для международного порядка, основанного на правилах, и это заслуживает политического и юридического признания всеми нашими союзниками", - добавил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что задачей послов в остальных странах мира - ежедневно опровергать российскую дезинформацию, что якобы перспектива членства Украины в НАТО была причиной и привела этой практикой к войне.

Он добавил, что это очень важно - бороться против этой дезинформационной политики Российской Федерации и опровергать ее.

Прошлый саммит НАТО в Вильнюсе

По итогам саммита НАТО в Вильнюсе, Украина так и не получила четких условий и графика вступления. При этом на нем было согласовано совместное коммюнике по Украине, в котором обозначили видение того, каким должен быть путь Украины к членству в Альянсе.

В частности, говорится, что Украина получит приглашение после того, как страны блока согласятся на это, и государство выполнит определенные условия. При этом для государства отменили ПДЧ (план действий к членству).

В то же время, Украина должна выполнить Годовую национальную программу до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.