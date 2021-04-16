Зеленський: найсильніша країна - не та, де зброя, а та, де є вакцини

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у найсильнішої країни у світі не обов'язково має бути зброя. Однак така країна повинна бути забезпечена вакциною від коронавіруса .

Про це Зеленський заявив після переговорів у Франції зі своїм колегою Еммануелем Макроном.

"У сучасному світі, навіть сьогодні. Найсильніша країна - це не та, де зброя, а та, де є вакцини. Іноді від невеличких країн залежить майбутнє. Треба поважати країни не за розміром", - вважає український лідер.

Нагадаємо, раніше стало відомо про підписання контракту на 10 млн доз вакцини Pfizer для України. Про цей контракт було домовлено під час зустрічі президента Володимира Зеленського з виконавчим директором Pfizer Альбертом Бурлою. Перші партії мають надійти в найближчі місяці.

Водночас. українська влада виступає за виробництво вакцин на території нашої країни.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, якщо в Україні якнайшвидше почнуть розробляти і виробляти власну вакцину проти коронавірусу, перші результати будуть уже через три роки.