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МОЗ: перші партії вакцини Pfizer будуть найближчими місяцями

Новость на русском → Київ, Вівторок 06 квітня 2021 19:35
МОЗ: перші партії вакцини Pfizer будуть найближчими місяцями Фото: Максим Степанов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли почнуться поставки вакцини від коронавірусу Pfizer. За його словами, перші партії надійдуть в Україну найближчими місяцями.

Про це міністр написав на сторінці у Facebook.

Як повідомив Степанов, сьогодні контракт на поставку 10 млн доз вакцини був підписаний з боку компанії Pfizer.

"Ми очікуємо, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями. А всі 10 млн доз будуть поставлені протягом 2021 року", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про підписання контракту на 10 млн доз вакцини Pfizer для України. Про цей контракт було домовлено під час зустрічі президента Володимира Зеленського з виконавчим директором Pfizer Альбертом Бурлою.

Додамо, до кінця травня Україна планує отримати партію вакцин Pfizer і AstraZeneca в рамках глобального механізму COVAX. COVAX повинен безкоштовно надати Україні 1,7 млн доз вакцин кількома траншами.

До цього у МОЗ заявляли, що Україна вже уклала контракти на 22 млн доз вакцин від коронавірусу.

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