Зеленський про Саакашвілі: я не знав про його наміри поїхати до Грузії

"Я не знав, що він поїде в Грузії тим чи іншим шляхом. Я був дуже здивований. Чесно кажучи, яке може бути моє ставлення. Як президент я повинен думати про нього, як про громадянина. Я не знав про його рішення і вважаю, що це неправильно, тому що він має посаду", - заявив він.