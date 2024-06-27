Зеленский рассчитывает на поддержку Франции после выборов

Украина рассчитывает, что Франция продолжит свою поддержку после досрочных парламентских выборов, на которых не исключена победа ультраправых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского перед саммитом ЕС в Брюсселе.
Главу государства спросили, есть ли у него опасения по поводу продолжения поддержки со стороны Франции на фоне проведения парламентских выборов, которые состоятся в два тура 30 июня и 7 июля.
Он отметил, что поддержка Украины основывается на поддержке обычных людей. Поэтому Зеленский надеется, что Франция будет на стороне Украины.
"Выборы - это решение той или иной страны. Мы не можем давить, и мы не хотим этого. Это о свободе, ценностях, поэтому надеюсь, что большинство стран будут на правильной стороне истории. На нашей стороне", - сказал президент.
Напомним, в начале июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты французского парламента). Этому предшествовало поражение его партии "Возрождение" на выборах в Европейский парламент.
По данным соцопросов, победу на досрочных парламентских выборах может одержать ультраправая партия "Национальное объединение", лидером которой является Марин Ле Пен. При этом список партии возглавляет Жордан Барделла. По всей вероятности, он может стать новым премьер-министром Франции.
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