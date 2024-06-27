Зеленский рассчитывает на поддержку Франции после выборов

Главу государства спросили, есть ли у него опасения по поводу продолжения поддержки со стороны Франции на фоне проведения парламентских выборов, которые состоятся в два тура 30 июня и 7 июля.

Он отметил, что поддержка Украины основывается на поддержке обычных людей. Поэтому Зеленский надеется, что Франция будет на стороне Украины.

"Выборы - это решение той или иной страны. Мы не можем давить, и мы не хотим этого. Это о свободе, ценностях, поэтому надеюсь, что большинство стран будут на правильной стороне истории. На нашей стороне", - сказал президент.