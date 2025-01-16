Помощь украинцам от ООН: на что направят 2,6 млрд долларов в этом году

План, утвержденный ООН, утверждает привлечение 2,6 млрд долларов для помощи украинцам в 2025 году. Сейчас различными видами помощи от ООН охвачены 8,5 млн украинцев.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram .

Шмыгаль сообщил, что обсудил план ООН с координатором чрезвычайной помощи Томом Флетчером и верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Речь идет о Плане гуманитарных потребностей и реагирования ООН в Украине в 2025 году.

"Говорили также о действующих и новых программах поддержки", - рассказал Шмыгаль.

Он обратил внимание на такие приоритетные проекты как обеспечение питьевой водой общин на Юге Украины, разминирование, альтернативные источники тепла и энергии, восстановление жилья и строительство укрытий, программы для развития бизнеса.

"Ожидаем, что все программы помощи для украинцев будут продолжены, а также рассчитываем на весомый вклад ООН в гуманитарное разминирование Украины в этом году, в частности путем начала новых программ и проектов", - сообщил премьер.

Шмыгаль напомнил о программах, направленных на поддержку переселенцев и прохождение зимнего периода. На прохождение этого отопительного сезона ООН предусмотрел привлечение 492 млн долларов. Всего, по его данным, в 2024 году различными видами помощи от ООН были охвачены 8,5 млн украинцев.