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Помощь украинцам от ООН: на что направят 2,6 млрд долларов в этом году

Украина, Четверг 16 января 2025 13:39
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Помощь украинцам от ООН: на что направят 2,6 млрд долларов в этом году Фото: Помощь от ООН украинцам в 2025 году составит 2,6 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

План, утвержденный ООН, утверждает привлечение 2,6 млрд долларов для помощи украинцам в 2025 году. Сейчас различными видами помощи от ООН охвачены 8,5 млн украинцев.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

Шмыгаль сообщил, что обсудил план ООН с координатором чрезвычайной помощи Томом Флетчером и верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Речь идет о Плане гуманитарных потребностей и реагирования ООН в Украине в 2025 году.

"Говорили также о действующих и новых программах поддержки", - рассказал Шмыгаль.

Он обратил внимание на такие приоритетные проекты как обеспечение питьевой водой общин на Юге Украины, разминирование, альтернативные источники тепла и энергии, восстановление жилья и строительство укрытий, программы для развития бизнеса.

"Ожидаем, что все программы помощи для украинцев будут продолжены, а также рассчитываем на весомый вклад ООН в гуманитарное разминирование Украины в этом году, в частности путем начала новых программ и проектов", - сообщил премьер.

Шмыгаль напомнил о программах, направленных на поддержку переселенцев и прохождение зимнего периода. На прохождение этого отопительного сезона ООН предусмотрел привлечение 492 млн долларов. Всего, по его данным, в 2024 году различными видами помощи от ООН были охвачены 8,5 млн украинцев.

Напомним, в 2024 году Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев предоставило 1,04 млрд гривен на обеспечение украинцев углем и дровами во время отопительного сезона. Деньги получили 47 тысяч домохозяйств.

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