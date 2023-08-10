ua en ru
Чт, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский рассказал о закрытом разговоре с военным руководством Британии

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Украина, Четверг 10 августа 2023 22:33
Зеленский рассказал о закрытом разговоре с военным руководством Британии Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 10 августа, провел закрытый разговор с представителями военного руководства Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

"Имел сегодня разговор с представителями военного руководства Великобритании - закрытый разговор. Но результативный разговор", - рассказал Зеленский.

Он также сообщил, что Украина готовит больше оборонных пакетов для воинов и больше защитных систем для всего украинского общества, в частности, это касается систем ПВО.

Системы ПВО в Украине

Отметим, что сейчас у Украины сейчас две системы ПВО Patriot. Одну ей передали США, а другую - Германия совместно с Нидерландами.

9 августа Германия отчиталась о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot.

Президент заявлял, что для эффективной защиты от российских атак Украине нужно 50 батарей Patriot.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Владимир Зеленский
NEWS
В Запорожье прогремели взрывы, россияне обстреляли людное место
В Запорожье прогремели взрывы, россияне обстреляли людное место
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины