Зеленский рассказал о закрытом разговоре с военным руководством Британии

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 10 августа, провел закрытый разговор с представителями военного руководства Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

"Имел сегодня разговор с представителями военного руководства Великобритании - закрытый разговор. Но результативный разговор", - рассказал Зеленский.

Он также сообщил, что Украина готовит больше оборонных пакетов для воинов и больше защитных систем для всего украинского общества, в частности, это касается систем ПВО.

Системы ПВО в Украине

Отметим, что сейчас у Украины сейчас две системы ПВО Patriot. Одну ей передали США, а другую - Германия совместно с Нидерландами.

9 августа Германия отчиталась о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot.

Президент заявлял, что для эффективной защиты от российских атак Украине нужно 50 батарей Patriot.

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