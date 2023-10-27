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Зеленский рассказал Сунаку об обороне Авдеевки: враг потерял минимум бригаду

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты в попытках штурма Авдеевки Донецкой области понесли значительные потери в живой силе и технике. Украинские защитники, отражая атаки, "минусовали" как минимум одну вражескую бригаду.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

Глава государства в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком подробно обсудил ситуацию на фронте в Украине.

В частности, стороны коснулись ситуации с попытками войск РФ захватить Авдеевку.

"Россия и дальше будет пытаться оккупировать весь Донбасс. Оккупанты предприняли несколько попыток окружить Авдеевку, но каждый раз наши воины останавливали их и отбрасывали назад, нанося болезненные потери", - подчеркнул Зеленский.

Также президент уточнил, что в этих попытках российские интервенты "потеряли как минимум бригаду".

Справка. Отметим, что бригада как тактическое военное соединение обычно состоит от трех до шести батальонов с прибавкой подразделений поддержки, и условно ее можно назвать увеличенным или усиленным полком.

Бригада может насчитывать от 1000 до 8000 личного состава, хотя чаще - от 1 тысячи до 5 тысяч военных примерно.

Что еще обсудил Зеленский с Сунаком

  • Стороны обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество между странами, в частности, по усилению украинской системы ПВО ракетами и средствами для борьбы с дронами.
  • Зеленский рассказал о ситуации в Черном море и о действиях РФ, которые "создают опасность для гражданского судоходства". Вместе с тем, по словам украинского президента, при всех угрозах "зерновой коридор" продолжит функционировать. В этом контексте собеседники обсудили дальнейшую работу по внедрению страхования гражданских судов.
  • Зеленский и Сунак скоординировали позиции по сотрудничеству на международных площадках и сохранению международной поддержки Украины.
  • Украинский президент выразил благодарность Риши Сунаку за всю помощь от Соединенного Королевства, в частности, за недавний пакет оборонной поддержки на 100 млн фунтов стерлингов.
  • Также они поделились оценками ситуации на Ближнем Востоке.

Наступление оккупантов на Авдеевку

Напомним, россияне около двух недель назад существенно активизировали наступление на Авдеевку Донецкой области. Противник активно обстреливает город и соседние населенные пункты. Как ранее отмечал начальник Авдеевской ГВА, это наступление - самое масштабное с 2014 года.

Отметим, что захватчики до сих пор продолжают массированные обстрелы Авдеевки и позиций ВСУ. При этом для штурмов они используют преимущественно пехоту, а не технику. Впрочем, наши военные отражают вражеские атаки.

Ранее спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что с начала наступления оккупантов на Авдеевку потери армии РФ на востоке превысили 5 тысяч убитыми и ранеными. Также захватчики потеряли около 400 единиц бронетехники.

Больше о том, станет ли Авдеевка вторым Бахмутом и почему россияне активизировали наступление именно сейчас - читайте в материале РБК-Украина.

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