Зеленский рассказал, сколько украинцев в Израиле обратилось за помощью в посольство

По его словам, украинское посольство и полиция Израиля сотрудничают для выяснения деталей об украинцах, которые оказались в районах боевых действий и обстрелов.

"Посольство, все наши дипломаты вместе с разведкой работают круглосуточно, чтобы помочь всем нашим людям. Уже есть более 100 обращений в посольство от наших граждан. Установлено местонахождение 5 наших людей на юге Израиля", - сообщил Зеленский.

Президент в очередной раз призвал украинцев, которые остаются в Израиле, быть внимательными и следовать инструкциям местных сил безопасности.

Добавим, что в МИДе подтвердили, что две гражданки Украины погибли в результате боевых действий в Израиле.

Нападение ХАМАС на Израиль

Вчера террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа и вступили в бой с израильскими войсками. ХАМАС удалось захватить ряд населенных пунктов.

К вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Отметим, что из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли не менее 700 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.