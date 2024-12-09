Зеленский рассказал сколько КАБов, дронов и ракет Россия запустила за неделю по Украине

"В течение прошлой недели Россия применила против Украины почти 500 управляемых авиабомб, более 400 ударных дронов и почти 20 ракет различных типов", - сообщил Зеленский.

По его словам, это является ежедневным террором и именно поэтому эта война не может оставаться проблемой одного народа.

"Нужны совместные действия всех, кто ценит жизнь, в Европе, в Америке, во всем мире. Только вместе мы способны достичь справедливого мира", - считает президент.

Обстрелы Украины

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 9 декабря Российская Федерация запустила против Украины две ракеты, а также 37 дронов. Противовоздушная оборона работала в девяти областях.

Также мы писали, что Российская Федерация за три месяца осени этого года запустила по Украине более 6000 ракет и беспилотников. Это в четыре раза больше, чем осенью 2023 года.