Зеленский рассказал первые детали визита в Саудовскую Аравию

В частности, стороны обсудили реализацию украинской Формулы мира. Зеленский также поблагодарил принца за ценные советы по ускорению процесса имплементации ряда ее пунктов.

"Обсудили пункты Формулы мира и прогресс, который может быть достигнут в их реализации. Лидерство Саудовской Аравии может помочь найти справедливые решения. Мы ценим стремление принца помочь восстановить настоящий мир и благодарны советам и поддержке", - заявил президент.

Он также о подготовке к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

"Важной темой встречи стали конкретные возможности двустороннего сотрудничества Украины и Саудовской Аравии в экономической и технологической областях. Наши команды будут работать по соответствующим направлениям, которые были обсуждены сегодня", - подчеркнул президент.

Лидеры также обсудили конкретные возможности двустороннего сотрудничества Украины и Саудовской Аравии в экономической и технологической сфере.

Поездки Зеленского

Напомним, ранее СМИ писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Армению 4 марта.

Сразу после этого, по информации журналистов, он должен уехать в Азербайджан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.