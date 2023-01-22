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Зеленский рассказал, каким должно быть украинское образование в послевоенный период

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Воскресенье 22 января 2023 23:31
Зеленский рассказал, каким должно быть украинское образование в послевоенный период Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

В послевоенный период высшее образование в Украине должно быть конкурентоспособным и современным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время встречи со студентами и преподавателями КНУ имени Тараса Шевченко.

"Мне кажется, самое главное, когда любое государство хочет такого студента, хочет такого специалиста. Знаний достаточно, чтобы быть свободным. Это очень важно: не искать работу, а быть свободным, чтобы за тобой ходил бизнес или государственные институции", - отметил он. политик.

Зеленский уточнил, что образование также должно быть актуальным и отвечать потребностям, при этом без потерь образовательных стандартов и достояний. По его словам, именно война продемонстрировала, в каких областях Украине пора модернизироваться. В частности:

  • ракетные атаки и вражеские удары дронами указали на необходимость защиты и переформатирования электросетей;
  • кибератаки - на важность защиты финансовых институтов;
  • блекауты - на необходимость разработки и внедрения технологий, которые работали бы даже при условии полного отключения всего.

"Вот что я имею в виду, когда говорю, что образование должно быть конкурентоспособным и современным. Современные профессии. Мы должны знать, что мы не сможем больше жить так, как жили. И мы должны построить государство, которое будет образцом безопасности. И мне кажется, у нас для этого есть все шансы", - добавил президент.

Напомним, Зеленский подчеркнул, что скорость завершения войны зависит от двух вещей.

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