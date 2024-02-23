Зеленский рассказал, когда закончится война Украины с Россией

Глава государства убежден, что мир боится изменений в Российской Федерации и потери власти российским диктатором Владимиром Путиным.

"Мир не готов к тому, что Путин может потерять свою власть. Мир боится изменений в Российской Федерации. И Соединенные Штаты, и европейские страны, и глобальный Юг могут выбирать. Путин пересек все красные линии. Он неадекватный человек, он является угрозой для всего мира, поскольку он попытается уничтожить НАТО. И когда мир это поймет, тогда все - в этот момент война закончится", - сказал Зеленский.

Скандальное пророссийское заявление Трампа

10 февраля во время предвыборного митинга в Южной Каролине Дональд Трамп заявил, что не захочет защищать членов НАТО от нападения России, если вклад этих стран в оборонный Альянс будет недостаточным. Кроме того, Трамп заявил, что на посту президента США поощрял бы Россию делать все, что ей заблагорассудится,

В Белом доме такие заявления назвали "ужасными и безумными". Президент США Джо Байден назвал Трампа "полезным пособником" Путина.

Добавим, что Зеленский также призвал президента США Джо Байдена и лидера республиканцев Дональда Трампа посетить Украину и увидеть собственными глазами трагедию войны.

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