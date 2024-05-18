Первые F-16 не сыграют ключевую роль, - Зеленский

"В этом году. Первые (F-16, - ред) не сыграют ключевую роль. Нам нужно ко всему относиться справедливо и с пониманием. Первые не сыграют, потому что их количество будет недостаточно. Но это первые шаги", - рассказал он.

F-16 для Украины

Украина критически нуждается в современной авиации на поле боя. Специально для передачи истребителей F-16 даже была создана специальная коалиция под главенством Нидерландов и Дании.

Буквально недавно стало известно, что истребители F-16, которые Дания передает Украине, будут в распоряжении Воздушных сил ВСУ в течение нескольких месяцев.

В частности, как писали СМИ, первые истребители F-16, которые будут поставлены Западом, прибудут в Украину в июне-июле.