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Первые F-16 не сыграют ключевую роль, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что первые F-16, которые получит Украина в 2024 году, не сыграют ключевую роль на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью AFP.

"В этом году. Первые (F-16, - ред) не сыграют ключевую роль. Нам нужно ко всему относиться справедливо и с пониманием. Первые не сыграют, потому что их количество будет недостаточно. Но это первые шаги", - рассказал он.

F-16 для Украины

Украина критически нуждается в современной авиации на поле боя. Специально для передачи истребителей F-16 даже была создана специальная коалиция под главенством Нидерландов и Дании.

Буквально недавно стало известно, что истребители F-16, которые Дания передает Украине, будут в распоряжении Воздушных сил ВСУ в течение нескольких месяцев.

В частности, как писали СМИ, первые истребители F-16, которые будут поставлены Западом, прибудут в Украину в июне-июле.

 

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Владимир ЗеленскийF-16