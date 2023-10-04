Зеленский рассказал, какие есть сложности в украинском контрнаступлении

Сложности контрнаступления украинских защитников состоят в отсутствии достаточного количества боеприпасов и систем противовоздушной обороны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky TG24.
"Наше контрнаступление продолжается, шаг за шагом мы делаем все, чтобы отбросить врага. Сложность в том, что есть минные поля, не хватает боеприпасов и зенитных средств", - подчеркнул глава государства.
Он уточнил, что сейчас средства противовоздушной обороны играют важную роль не только в наступлении, но и в защите мирных украинцев от атак россиян.
"Зима - это еще один вызов для нашего населения и украинских военных. Мы должны пройти ее, не потеряв инициативу на поле боя", - добавил Зеленский.
Напомним, украинские военные продолжают контрнаступление с начала лета. Им удалось деоккупировать ряд населенных пунктов как в Запорожской, так и в Донецкой области.
На отдельных направлениях на востоке и юге бойцы ВСУ сумели пробить первую линию обороны врага.
Сегодня, 4 октября, стало известно, что наши военные продвинулись возле села Работино Запорожской области.
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