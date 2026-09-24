Зеленский рассказал, как Украина "по крохам" собирает сотни ракет у партнеров

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина собирает сотню ракет по одной-две штуки напрямую от лидеров государств. Об этом он сказал на брифинге в Нью-Йорке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
Президент отвечал на вопросы журналистки о том, сколько ракет получает Украина сейчас.
"По две. По одной. Идем на такие шаги... о которых уже потом, после войны, будем рассказывать. Никто не говорит о сотнях или тысячах. Собираются сотни по одной-две ракеты. Такая очень сложная работа", - объяснил Зеленский.
По его словам, эти две, три, пять ракет дают лидеры государств лично и никто другой.
"Если ты просишь команду поработать с другой командой, результатов не будет. Потому что такой продукт, такой дефицит, такой дорогостоящий", - добавил президент.
Зеленский отметил, что единственная страна, которая могла бы помочь масштабно - это Соединенные Штаты.
"Безусловно, массово, кто мог бы помочь - это США. Я прошу президента Трампа пойти на встречу, несмотря на то, что это большой дефицит и несмотря на то, что у всех полупустые стоки из-за войны на Ближнем Востоке, скажу честно. Но мы работаем со всеми", - сказал он.
Напомним, в США еще не приняли лицензию на производство ракет Patriot для Украины - по данным госдепа, дипломатические переговоры по этому поводу продолжаются.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что американская компания Raytheon готова организовать изготовление ракет непосредственно в Украине - по его словам, Киев обратился в США с просьбой максимально ускорить этот процесс.
В то же время, в Европе также пытаются решить проблему дефицита средств ПВО - министр обороны Германии Борис Писториус отмечал, что Берлин способен удовлетворить дефицит ракет PAC-3 для Patriot, однако для развертывания производства в Европе требуется официальное разрешение и лицензия от США.