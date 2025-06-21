Зеленский рассказал, как россияне пытаются прорваться в Днепропетровскую область

Президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации на разных направлениях фронта.

По его словам, на Днепропетровской области российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) постоянно пытаются прорвать оборону, но пока без успеха.

"Днепровская область - два, три, четыре человека в ДРГ-группах постоянно пробуют прорываться. Но пока что там у них нет успеха", - подчеркнул он.

На Харьковском направлении ситуация остается сложной. Волчанское направление стабильное, наблюдается несколько больше ударов, но без изменений в попытках наступления. Общее количество атак по всей линии фронта составляет до 200 в сутки.

Особое внимание Зеленский уделил Лиманскому направлению и попыткам прорыва у Константиновки.

Там враг применил масштабные удары с привлечением десятков мотоциклов и 24 единиц тяжелой техники.

Украинские войска уничтожили 20 единиц техники и 16 мотоциклов, заставив врага отступить. Покровское направление также остается без изменений.