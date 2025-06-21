Зеленский рассказал, как россияне пытаются прорваться в Днепропетровскую область

Враг постоянно пытается прорвать оборону в Днепропетровской области, но без успеха. Общая ситуация на фронте остается напряженной.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.
Президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации на разных направлениях фронта.
По его словам, на Днепропетровской области российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) постоянно пытаются прорвать оборону, но пока без успеха.
"Днепровская область - два, три, четыре человека в ДРГ-группах постоянно пробуют прорываться. Но пока что там у них нет успеха", - подчеркнул он.
На Харьковском направлении ситуация остается сложной. Волчанское направление стабильное, наблюдается несколько больше ударов, но без изменений в попытках наступления. Общее количество атак по всей линии фронта составляет до 200 в сутки.
Особое внимание Зеленский уделил Лиманскому направлению и попыткам прорыва у Константиновки.
Там враг применил масштабные удары с привлечением десятков мотоциклов и 24 единиц тяжелой техники.
Украинские войска уничтожили 20 единиц техники и 16 мотоциклов, заставив врага отступить. Покровское направление также остается без изменений.
Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска пытаются показать "успех" на Сумском и Харьковском направлениях, однако ситуация остается стабильной, несмотря на интенсивные обстрелы.
При этом в течение последней недели ВСУ сдержали врага - россияне продвинулись лишь на 200 метров, после чего были отброшены назад на 200-400 метров.
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