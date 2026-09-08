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Зеленский рассказал, как РФ пыталась сорвать приезд представителей Трампа

12:44 08.09.2026 Вт
2 мин
Посланники американского президента должны были прибыть в Украину самолетом
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер (Getty Images)

Украина была готова принять американский самолет с представителями США - спецпредставителем Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, - но Россия ударила по аэродромам в Борисполе и Жулянах.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Зеленский в комментарии журналистам.

Как готовились принимать американскую делегацию

По словам президента, Украина была готова принимать американский самолет и могла использовать для этого сразу два аэропорта.

"Украина была готова принимать американский самолет, можно было пользоваться и Борисполем, и Жулянами. Россия ударила и по полосе в Жулянах, и в Борисполе, но все технически работало. Вопрос - дает ли этот безопасный коридор Россия", - сказал Зеленский.

Президент также рассказал об альтернативном варианте маршрута – через территорию Беларуси.

"Была возможность прилететь в Беларусь, ехать из Гомеля, Служба безопасности все проработала, но они избрали путь на поезде", - отметил он.

Зеленский сообщил, что стороны договорились о новом визите.

"Важно не делать больших пауз", - добавил президент.

Он также рассказал, какой маршрут может быть использован в следующий раз, если делегация решит лететь на самолете.

"Я думаю, в следующий раз можно попробовать на самолете. Если они не хотят использовать американский самолет, они могут прилететь в Польшу, и мой самолет может их доставить", - сказал Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом в двадцатых числах сентября, чтобы поднять вопрос поставки ракет для украинской программы "Фрея".

Еще ранее стало известно, что Зеленский предложил провести новый раунд переговоров с участием США на площадке Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября.

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