Зеленский рассказал, как Путин и его окружение могут уберечь жизнь

"Чем быстрее закончится война - и если Россия признает, что начинать войну было трагической ошибкой, тем дольше российский президент сохранит свою жизнь и жизнь своего окружения", - заявил Зеленский.

По словам президента Украины, уже нет сомнений в том, что Путин проиграет, а наши солдаты смогут выйти на границы в 1991 году. В то же время, если этого не произойдет, Россия со временем снова прибегнет к военному конфликту.

Зеленский также отметил, что "надо смотреть на реальную картину, когда весь мир в первую очередь показывает не просто поддержку, а дипломатически, экономически, санкциями, изоляцией показывает, что за агрессию нужно платить - выйти на границы и тогда платить".

Также президент добавил, что только Путин может прекратить войну и начать дипломатический способ разрешения конфликта.

"Если он сейчас отойдет на границы 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатии. Вот кто может перевести войну с военного пути на дипломатический. Только он может это сделать", - отметил Зеленский.