Зеленский рассказал о докладе ГУР относительно планов врага

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что такие данные военной разведки были представлены ему в четверг, 21 декабря. Также была обновлена информация о планах противника.

"Сегодня же был отдельный доклад ГУР. Планы врага, работа российской "оборонки" - есть сигналы по их замедлению", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что Силы обороны продолжат усилия по снижению военного потенциала российских захватчиков.

"Будем их замедлению еще помогать. Верим в наши силы! И каждый день прибавляем силы Украине", - отметил он.

Что говорили в ГУР об ОПК россиян и планах на войну

Ранее сегодня заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий рассказал, что по данным военной разведки, по состоянию на сегодняшний день Москва больше всего боится мятежа или развала РФ. Он также подчеркнул, что для того, чтобы сохранить целостность России, Путину необходимо проводить такую политику, которая есть на сегодня.

Перед этим представитель ГУР Андрей Черняк рассказал РБК-Украина, что власти РФ хотят продолжать войну весь 2024 год. Для этого они активно перестраивают экономику.

Добавим, что по информации Главного управления разведки, оборонно-промышленный комплекс России позволяет производить ракет больше, чем до широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Однако представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что накапливать такое вооружение страна-агрессор не может из-за своих постоянных воздушных ударов.